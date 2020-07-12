2020-07-12T16:42:15+03:00
Происшествия

В Челябинской области утонули дедушка с шестилетним внуком

Они купались в карьере за садами
Валентина ВАГАНОВА
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За выходные в области утонули пять человек.За выходные в области утонули пять человек.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Трагедия произошла в Аргаяшском районе, в СНТ «Луч». 75-летний дедушка с шестилетним внуком ушли купаться на карьер. Через несколько часов бабушка спохватилась, что их долго нет. Пошла искать, но нашла на берегу только вещи. Вызвала полицию.

— Спасатели прочесывали акваторию, три кинологических расчета обследовали берег, чтобы исключить другие варианты. Тела были найдены спасателями в четырех метрах от берега, на глубине в три метра, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Жонкина.

В этот же день в Миассе утонул 40-летний мужчина. Его нашли в реке напротив спорткомплекса. А через сутки, 11 июля, на водоемах скончались еще двое. В Каслинском районе на озере Аракуль перевернулся на лодке 37-летний мужчина. Еще один утонувший того же возраста обнаружен в реке Карталы-Аят в Карталинском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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