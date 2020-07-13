В Магнитогорске запустят два аэростата в честь Дня города и Дня металлурга

13 Июль 2020 2020-07-13T09:02:47+03:00

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Празднование Дня города и Дня металлурга в Магнитогорске пройдет как никогда раньше. Впервые в честь праздника в небо запустят два воздушных шара, которые пролетят над жилой частью города.

— Полеты состоятся в зависимости от погодных условий в период с 15 по 17 июля, — сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска. — Ориентировочное время — с 18:00 до 22:00. Планируется, что два тепловых аэростата будут летать в течение одного часа, на каждом из них будут прикреплены плакаты с поздравлениями в честь Дня города и Дня металлурга.

В администрации добавили, что точное время и место запуска шаров заранее сообщаться не будет, чтобы не допустить массового скопления горожан. Остальные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня города и Дня металлурга, пройдут в онлайн-формате.

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ИСТОЧНИК KP.RU