На Южном Урале восстановили график трех поездов дальнего следования

13 Июль 2020 2020-07-13T11:32:34+03:00

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На Южно-Уральской магистрали восстановили график движения трех поездом дальнего следования. Какие направления уже открыты рассказали в пресс-службе ЮУЖД:

— фирменный поезд №13/14 «Южный Урал» будет отправляться из Челябинска с 14 июля по 30 сентября ежедневно (вместо через день), из Москвы с 16 июля по 2 октября ежедневно (вместо через день);

— фирменный поезд №31/32 Оренбург — Самара будет отправляться из Оренбурга с 15 по 31 июля по нечетным числам, со 2 по 30 августа по четным числам, с 1 сентября по 1 октября по нечетным числам, из Самары с 17 по 31 июля по нечетным числам, со 2 по 30 августа по четным числам, с 1 сентября по 3 октября по нечетным числам;

— пассажирский поезд №545/546 Орск/Оренбург — Имеретинский Курорт будет отправляться из Орска и Оренбурга с 14 июля по 25 августа — 3 раза в неделю (по вторникам, четвергам и субботам), из Имеретинского Курорта с 17 июля по 28 августа — по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Также в РЖД сообщили, что в поездах соблюдаются все меры предосторожности: вагоны моют и обрабатывают, воздух дезинфицируют ультрафиолетовыми лампами, которые установлены под крышей поезда, матрасы и подушки тоже обеззараживают.

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ИСТОЧНИК KP.RU