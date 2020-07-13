2020-07-13T12:21:27+03:00
Общество

В Челябинске застройщик наставил вокруг дома более 90 незаконных дорожных знаков

В прокуратуре потребовали демонтировать знаки
Ангелина ЗАКИРОВА
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Застройщик решил обжаловать представление прокурора. Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской областиЗастройщик решил обжаловать представление прокурора. Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области
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Курчатовский районный суд встал на сторону прокуратуры, которая потребовала от организацию ООО «Перспектива» демонтировать незаконные дорожные знаки.

Жильцы дома на Комсомольском проспекте, 80 пожаловались в надзорное ведомство на застройщика, который наставил вокруг дома более 90 дорожных знаков.

Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

— Установлено, что застройщиком дома без наличия законных оснований на придомовой территории установлено более 90 знаков дорожного движения, в том числе «работает эвакуатор», «остановка запрещена», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Прокуратура потребовала демонтировать знаки, но ООО «Перспектива» обратилось в суд, чтобы обжаловать представление прокурора. Однако застройщик получил отказ.

Кроме того, сейчас рассматривается иск прокурора, который требует убрать все знаки возле дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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