В Челябинске застройщик наставил вокруг дома более 90 незаконных дорожных знаков
Курчатовский районный суд встал на сторону прокуратуры, которая потребовала от организацию ООО «Перспектива» демонтировать незаконные дорожные знаки.
Жильцы дома на Комсомольском проспекте, 80 пожаловались в надзорное ведомство на застройщика, который наставил вокруг дома более 90 дорожных знаков.
Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области
— Установлено, что застройщиком дома без наличия законных оснований на придомовой территории установлено более 90 знаков дорожного движения, в том числе «работает эвакуатор», «остановка запрещена», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области
Прокуратура потребовала демонтировать знаки, но ООО «Перспектива» обратилось в суд, чтобы обжаловать представление прокурора. Однако застройщик получил отказ.
Кроме того, сейчас рассматривается иск прокурора, который требует убрать все знаки возле дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU