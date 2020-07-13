При благоустройстве парка в Челябинске украли полмиллиона рублей

13 Июль 2020 2020-07-13T14:08:17+03:00

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Прокуратура Тракторозаводского района проверила исполнение законодательства при благоустройстве парка имени В.В. Терешковой и нашла нарушения.

Установлено, что администрация района приняла к бухгалтерскому отчету акты, содержащие информацию о фактически невыполненных работах по устройству водоприемной системы, монтажу системы крепления гранитных плит, прокладке трубопровода и демонтажу старого трубопровода.

Однако оплата была произведена в полном объеме. В результате ущерб оценили примерно в 520 тыс. рублей.

— Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество, совершенное в крупном размере» (ч. 3 ст. 159 УК РФ), — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Кроме того, из-за отсутствия контроля со стороны заказчика и неэффективного использования бюджетных средств главе Тракторозаводского района внесено представление об устранении нарушений закона.

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ИСТОЧНИК KP.RU