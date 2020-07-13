В Челябинске из окна выпал 4-летний мальчик
В воскресенье, 12 июля, в Ленинском районе с 9 этажа выпал 4-летний мальчик. Спасти ребенка не удалось, смерть зарегистрировали до приезда скорой. Об этом сообщает областной минздрав.
Трагедией заинтересовались в Следственном комитете Челябинской области и начали доследственную проверку.
— По предварительным данным, мальчик, оставшись без внимания взрослых, выпал из открытого окна, квартиры расположенной на 9 этаже жилого дома. На окне была установлена москитная сетка, — рассказали в пресс-службе СК региона.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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ИСТОЧНИК KP.RU