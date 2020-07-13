В Челябинске из окна выпал 4-летний мальчик

13 Июль 2020 2020-07-13T15:06:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 12 июля, в Ленинском районе с 9 этажа выпал 4-летний мальчик. Спасти ребенка не удалось, смерть зарегистрировали до приезда скорой. Об этом сообщает областной минздрав.

Трагедией заинтересовались в Следственном комитете Челябинской области и начали доследственную проверку.

— По предварительным данным, мальчик, оставшись без внимания взрослых, выпал из открытого окна, квартиры расположенной на 9 этаже жилого дома. На окне была установлена москитная сетка, — рассказали в пресс-службе СК региона.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU