Погода в Челябинске на 14 июля 2020 года: жара побьет очередной рекорд

Как спастись от жары, никто не знает.

Именно в этот день в 1789 году французы штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию, которая считалась символом королевского деспотизма. Так началась Великая французская революция. А у нас начинается очередной виток аномальной жары. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 14 июля 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на вторник, 14 июля, в городе до +20 градусов, без осадков. А уже днем столбик термометра поднимется до +38 градусов в тени. Ниже этого показателя температура уже не опустится до воскресенья, 19 июля.

Осадков в городе и днем не будет. Еще возможны отдельные порывы ветра. Режим «черного неба» в городе снят.

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