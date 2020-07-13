«Дым в квартирах стоял весь день»: пожары не дают покоя жителям Челябинской области

13 Июль 2020 2020-07-13T15:14:49+03:00

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Читатель КП-Челябинск рассказала, что уже второй день возле поселка Тургояк недалеко от Миасса начинается пожар в лесистой местности. Свидетели сняли огромный столб дыма.

12.07.2020 Миасс сев.часть..Горит лес в северной части города, в районе посёлка Тургояк. загорелось сразу в трех точках

— Горит лес поселка Тургояк выше улицы Елькина. Это северная часть города. Дым в квартирах стоял весь день. Окрестные места горят с весны, периодически загораются торфяники. Каждый раз говорят о поджигателях, потому что загорается в двух-трех местах одновременно, и якобы кого-то видят на квадроцикле или велосипеде, — негодует очевидец.

Фото: читатель КП-Челябинск

В МЧС рассказали, что рядом с поселком загорелась трава.

— Вызов поступил в 14:20. Горит трава на площади примерно одного гектара. На месте работает две автоцистерны, а также лесники. Угрозы распространения нет, — сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU