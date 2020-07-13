В Челябинской области нашли взрывное устройство, лежавшее на дне реки

13 Июль 2020 2020-07-13T15:27:28+03:00

Судя по внешнему виду устройства, в реке оно уже находится давно

Несмотря на местоположение, оно представляло опасность для окружающих

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В Челябинской области житель Южноуральска обнаружил в реке предмет, который внешне похож на ручную гранату. О своей находке он сообщил правоохранителям. На место происшествия выехали взрывотехники ОМОН территориального управления Росгвардии.

— В ходе осмотра взрывотехники челябинского отряда мобильного особого назначения установили, что находка является универсальным авиационным взрывателем и, несмотря на состояние сильной коррозии, может представлять опасность, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинской области.

После тщательной специальной подготовки к транспортировке, специалисты-инженеры Росгвардии вывезли найденный предмет на безопасное расстояние и уничтожили. Затем территорию, где обнаружили опасную находку, еще раз проверили на наличие других взрывных устройств.

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ИСТОЧНИК KP.RU