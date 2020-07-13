В Челябинской области нашли взрывное устройство, лежавшее на дне реки
В Челябинской области житель Южноуральска обнаружил в реке предмет, который внешне похож на ручную гранату. О своей находке он сообщил правоохранителям. На место происшествия выехали взрывотехники ОМОН территориального управления Росгвардии.
— В ходе осмотра взрывотехники челябинского отряда мобильного особого назначения установили, что находка является универсальным авиационным взрывателем и, несмотря на состояние сильной коррозии, может представлять опасность, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинской области.
После тщательной специальной подготовки к транспортировке, специалисты-инженеры Росгвардии вывезли найденный предмет на безопасное расстояние и уничтожили. Затем территорию, где обнаружили опасную находку, еще раз проверили на наличие других взрывных устройств.
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ИСТОЧНИК KP.RU