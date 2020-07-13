Грозы с градом и ураганом: МЧС предупредило об ухудшении погоды на юге Челябинской области

13 Июль 2020 2020-07-13T18:07:18+03:00

Во время грозы не рекомендуется стоять вблизи скал и одиноких деревьев Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сильные ливни и шквалистый ветер могут начаться уже в ближайшее время

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В Челябинской области в южных частях региона объявлено штормовое предупреждение. Неблагоприятные погодные условия ожидаются вечером 13 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

— По данным синоптиков, в ближайший час и до конца суток 13 июля, в южных и горных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Гражданам рекомендуется убрать хозяйственные вещи с балконов и закрыть все окна. Также при сильном ветре не следует стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

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ИСТОЧНИК KP.RU