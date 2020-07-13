2020-07-13T17:32:37+03:00
Общество

В Челябинской области наказали предпринимателя, который выдавал зарплату спиртным и едой

Бизнесмен не смог опровергнуть выдвинутые обвинения
Рустам ЯХИН
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Зарплату продовольствием бизнесмен платил в течении нескольких месяцев. Фото: zab.ruЗарплату продовольствием бизнесмен платил в течении нескольких месяцев. Фото: zab.ru
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В Челябинской области прокуратура Еткульского района провела проверку по обращению женщины о нарушении ее трудовых прав. Правоохранители установили, что индивидуальный предприниматель на протяжении длительного времени выплачивал ей зарплату в натуральной форме.

— В ходе проверки установлено, что в нарушение указанных норм в период работы с 01.06.2019 по 31.01.2020 заработная плата работнику выплачивалась предпринимателем реализуемыми товарами, в том числе спиртными напитками. Подобным образом выплачивалось от 42 до 100 % заработной платы заявителя, т.е. в объеме, значительно превышающем установленные законом 20 % от начисленной заработной платы, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Еткульского района Челябинской области.

В надзорном ведомстве также добавили, что выплата заработной платы в бонах, купонах, в форме долговых обязательств, расписок, а также в виде спиртных напитков, наркотических, ядовитых, вредных и иных токсических веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, в отношении которых установлены запреты или ограничения на их свободный оборот, не допускается.

После проверки в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Теперь бизнесмену предстоит выплатить денежный штраф в качестве наказания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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