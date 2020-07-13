В Челябинске осудили застройщика, похитившего у дольщиков свыше 340 млн рублей

13 Июль 2020 2020-07-13T20:33:26+03:00

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В Челябинске Советский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-директора ООО «Град» Андрея Сахнова. Мужчину признали виновным в хищении денежных средств дольщиков путем мошенничества, а также в злоупотребление полномочиями (ст. 159 и 201 УК РФ).

Суд установил, что обвиняемый в 2012-2016 годах путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства 86 участников долевого строительства ООО «Град», причинив потерпевшим материальный ущерб свыше 340 млн. рублей. А полученными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению, направив их на цели, не связанные со строительством жилого комплекса.

— Кроме того, вопреки законным интересам граждан и юридических лиц — участников долевого строительства, а также вопреки законным интересам возглавляемой им организации, он умышленно допустил неплатежеспособность ООО «Град», снизил рентабельность деятельности, ухудшил экономическое положение, что повлекло тяжкие последствия — неспособность выполнять обязательства перед участниками долевого строительства, — рассказали в пресс-службе суда.

С учетом мнения государственного обвинителя судом экс-директору ООО «Град» было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также его лишили прав заниматься деятельностью, связанную со строительством объектов недвижимости сроком на 2 года. Осужденный взят под стражу в зале суда.

История вокруг ЖК «Новогорад» на Доватора длится уже на протяжении пяти лет. За все это время пострадавшие дольщики так и не получили ключи от своего желаемого жилья. Согласно последней полученной информации, на завершение строительства объекта потребуется порядка 140 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU