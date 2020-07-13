2020-07-13T20:33:26+03:00
Общество

В Челябинске осудили застройщика, похитившего у дольщиков свыше 340 млн рублей

После вынесения вердикта осужденного взяли под стражу в зале суда
Рустам ЯХИН
Поделиться:
Застройщика признали виновным сразу по двум уголовным статьямЗастройщика признали виновным сразу по двум уголовным статьямФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Челябинске Советский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-директора ООО «Град» Андрея Сахнова. Мужчину признали виновным в хищении денежных средств дольщиков путем мошенничества, а также в злоупотребление полномочиями (ст. 159 и 201 УК РФ).

Суд установил, что обвиняемый в 2012-2016 годах путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства 86 участников долевого строительства ООО «Град», причинив потерпевшим материальный ущерб свыше 340 млн. рублей. А полученными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению, направив их на цели, не связанные со строительством жилого комплекса.

— Кроме того, вопреки законным интересам граждан и юридических лиц — участников долевого строительства, а также вопреки законным интересам возглавляемой им организации, он умышленно допустил неплатежеспособность ООО «Град», снизил рентабельность деятельности, ухудшил экономическое положение, что повлекло тяжкие последствия — неспособность выполнять обязательства перед участниками долевого строительства, — рассказали в пресс-службе суда.

С учетом мнения государственного обвинителя судом экс-директору ООО «Град» было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также его лишили прав заниматься деятельностью, связанную со строительством объектов недвижимости сроком на 2 года. Осужденный взят под стражу в зале суда.

История вокруг ЖК «Новогорад» на Доватора длится уже на протяжении пяти лет. За все это время пострадавшие дольщики так и не получили ключи от своего желаемого жилья. Согласно последней полученной информации, на завершение строительства объекта потребуется порядка 140 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Четвертый этап опрессовки в Челябинске 2020: где отключат горячую воду
Осторожность — наше все: на Южном Урале участились случаи тепловых ударов и утоплений
В Челябинской области прокуратура заинтересовалась проблемой отключения водоснабжения
Яндекс расскажет миру о туристических изюминках Челябинской области
Сбербанк в Челябинске выдал первый миллиард по программе ипотека с господдержкой
«Спиртное и отдых на воде — вещи несовместимые!»: Текслер поделился статистикой утонувших в Челябинской области
Погода в Челябинске на 14 июля 2020 года: жара побьет очередной рекорд
В Челябинске осудили застройщика, похитившего у дольщиков свыше 340 млн рублей
В Челябинской области наказали предпринимателя, который выдавал зарплату спиртным и едой
Грозы с градом и ураганом: МЧС предупредило об ухудшении погоды на юге Челябинской области
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
В Челябинской области нашли взрывное устройство, лежавшее на дне реки
«Дым в квартирах стоял весь день»: пожары не дают покоя жителям Челябинской области
Отключение горячей воды в Челябинске: кто попал под четвертый этап опрессовок
В Челябинске из окна выпал 4-летний мальчик
При благоустройстве парка в Челябинске украли полмиллиона рублей
Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму кредита по программе «Ипотека 6,5%»
Жителю Челябинской области, который порезал колеса у 59 авто, светит 5 лет тюрьмы
В уральскую агломерацию, помимо Челябинска и Екатеринбурга, предлагается включить Пермь
В Челябинске застройщик наставил вокруг дома более 90 незаконных дорожных знаков
На Южном Урале восстановили график трех поездов дальнего следования