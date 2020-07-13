Четвертый этап опрессовки в Челябинске 2020: где отключат горячую воду

13 Июль 2020 2020-07-13T20:19:38+03:00

Без горячей воды некоторым жителям города придется посидеть до 4 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Челябинске с 21 июля по 4 августа начинается четвертый этап опрессовки. Он затронет все районы Челябинска, кроме Металлургического. Подсказываем, как узнать адреса домов, где отключат горячую воду.

Испытания систем теплоснабжения проведут в 1419 жилых домах, 86 детсадах, 54 учебных и 31 лечебном учреждениях Челябинска. Также в июле горячую воду отключат еще на нескольких объектах, которые обслуживаются отдельными котельными.

В мэрии подчеркнули, что срок испытаний может затянуться, если произойдет авария или потребуется масштабный ремонт сетей.

Список домов, где отключат горячую воду, смотрите по ссылке на сайте администрации Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU