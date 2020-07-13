В Челябинске жители пожаловались на дым и едкий запах гари

13 Июль 2020 2020-07-13T22:05:19+03:00

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В Челябинске местные жители вечером, 13 июля, пожаловались на дым и едкий запах гари, который установился на улицах города. Причем ощущается неприятная вонь сразу в нескольких районах – Центральном, Металлургическим и Тракторозавдском. Также по сообщениям местных жителей, по городу в течении нескольких часов ездили пожарные машины.

Некоторые жители Челябинска в соцсетях предположили, что виной всему выбросы, которые исходят от завода «Мечел». В Минэкологии сообщили, что в сторону предприятия уже отправили выездную лабораторию. Она должна будет провести замеры и установить причину неприятного запаха.

—Приблизительно с 18 до 21 вечера зафиксировано возгорание вблизи границ города Челябинска в Красноармейском районе. Запах гари доносится слабым ветром до города. С целью проведения предупреждающих мероприятий по мониторингу состояния атмосферного воздуха на территории Металлургического района города Челябинска работает передвижная лаборатория в зоне влияния промышленных предприятий— сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.

Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области причина запаха гари установилась из-за покрышек, которые подожгли недалеко от поселка Лазурного. Из-за жары он распространился на несколько километров, и поэтому его ощущают в городе.

Фото: Читатель КП-Челябинск

Фото: Читатель КП-Челябинск

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ИСТОЧНИК KP.RU