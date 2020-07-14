2020-07-14T08:00:35+03:00
Происшествия

ГИБДД назвала причину аварии с «перевертышем» на трамвайных путях в Челябинске

Водитель опрокинувшегося авто получила травмы
Ирина ФАДЮШИНА
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Авария произошла в понедельник, 13 июля, в 18:40. Фото: читатель КПАвария произошла в понедельник, 13 июля, в 18:40. Фото: читатель КП
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Столкновение KIA Sportage и Nissan Sunny произошло из-за того, что 26-летний водитель Nissan выехал на красный свет. Предварительную версию ДТП сегодня озвучили в ГИБДД города.

— В результате происшествия водитель автомобиля KIA, женщина 30 лет, получила телесные повреждения, — сообщили в ГИБДД.

Водитель KIA, 30-летняя женщина, смогла выбраться самостоятельно. Фото: читатель КП

Водитель KIA, 30-летняя женщина, смогла выбраться самостоятельно. Фото: читатель КП

Напомним, авария произошла накануне вечером. На фото с места аварии видно, что KIA перевернулась прямо на трамвайных рельсах, перегородив путь трамваям. По словам очевидцев, женщина смогла выбраться самостоятельно.

Затем десяток крепких парней вместе с сотрудником ГИБДД смогли поставить иномарку обратно на колеса.

ДТП с «перевертышем» на улице Горького в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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