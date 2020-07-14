Вадим Шумков об открытии детских садов в Курганской области: «Дети являются носителями коронавируса»

14 Июль 2020 2020-07-14T12:21:48+03:00

Пока в Курганской области работают только дежурные группы Фото: Иван МАКЕЕВ

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Детсады Курганской области продолжат работу в формате дежурных групп. Губернатор Вадим Шумков дал ответ на многочисленные вопросы об открытии детских садов в Курганской области. Глава региона отметил, что такова позиция федеральных минпросвещения и минздрава и область будет ее придерживаться.

— Почему так? Известно, что многие дети являются носителями вируса, причем переносят его бессимптомно. Есть опасения, что малыши, заражаясь в детском саду, будут передавать заразу взрослым, включая стариков. Особенно, как вы знаете, вирус опасен для бабушек и дедушек, — написал Вадим Шумков на своей странице в соцсети.

Кроме того, многие детсады закрыты на ремонт — там меняют батареи и крышу. Кстати, коронавирусные ограничения дали возможность привести в порядок дошкольные учреждения.

— Там, где есть потребность в формировании дополнительных дежурных групп, просьба отрабатывать с органами местного самоуправления. Мы вас поддержим, — отметил губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU