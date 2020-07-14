Хоккеист из Челябинска Евгений Кузнецов вместе с партнерами по «Вашингтону» зажгли в TikTok

14 Июль 2020 2020-07-14T14:53:36+03:00

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Русская бригада из клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» наделала шума в интернете. Незатейливые танцы русской бригады «столичных» — Ильи Ковальчука, Евгения Кузнецова, Александра Овечкина, Ильи Самсонова и Дмитрий Орлов сняла и выложила в инстаграм супруга Овечкина Анастасия Шубская.

Судя по всему, клип посвящен дочке Евгения Кузнецова Есении. Малышка первая начинает отжигать под популярный нынче трек Wiz Khalifa — Something New. За ней появляется сам Кузнецов, потом Овечкин, Ковальчук и вся остальная русская бригада «Вашингтона».

Кстати, в понедельник, 13 июля многие хоккеисты НХЛ отправились в тренировочные лагеря своих команд. Занятия и контрольные игры намечено провести до 26 июля. В этот день должен возобновиться чемпионат НХЛ, а с 1 августа лига намерена дать рестарт Кубку Стэнли, который, напомним, был прерван из-за пандемии коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/790460" frameborder="0"></iframe> Евгений Кузнецов и «русская бригада» покоряют TikTok.

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ИСТОЧНИК KP.RU