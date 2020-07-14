Буйная парочка пассажиров разбила такси в Челябинске
Парочка пассажиров — мужчина и женщина — разругались с таксистом и разбили ему машину. Около полуночи водитель приехал на заявку, но не нашел общий язык с заказчиками. Под раздачу попал автомобиль.
— В результате конфликта недовольная пара нанесла несколько ударов ногами по кузову автомобиля, повредив двери, крылья и задний бампер. Кроме того, агрессивно настроенные граждане оторвали крышку топливного бака и зеркало заднего вида в салоне транспортного средства, — рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Обеспокоенные сотрудники ближайшего кафе вызвали вневедомственную охрану, чтобы утихомирить граждан. Буйных пассажиров доставили в отдел полиции. Таксист уже подсчитал ущерб — около 40 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU