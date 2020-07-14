В Челябинске начали снимать кислотно-желтые щиты ГИБДД
Челябинск избавляют от желтых информационных щитов, развешенных по всему городу. Когда-то их установила ГИБДД, чтобы привлечь внимание водителей к опасным участкам улиц. Но такой способ информирования только добавил визуального шума и испортил облик Челябинска.
— Начали демонтаж наболевших желтых щитов. В планах до 1 августа убрать около 150 штук, примерно 3/4 от общего числа, — рассказал заммэра по городской среде Александр Егоров в своем в телеграм—канале.
Напомним, против щитов выступал челябинский урбанист Лев Владов. Он отмечал, что «такого визуального засорения кислотой не видел ни в одном другом российском городе, хотя объехал полстраны». И предлагал администрации демонтировать кислотные таблички. Свершилось!
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ИСТОЧНИК KP.RU