В Челябинске начали снимать кислотно-желтые щиты ГИБДД

14 Июль 2020 2020-07-14T14:01:22+03:00

Таблички только добавили визуального шума и испортили облик Челябинска. Фото: телеграм-канал «Городская среда в Че»

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Челябинск избавляют от желтых информационных щитов, развешенных по всему городу. Когда-то их установила ГИБДД, чтобы привлечь внимание водителей к опасным участкам улиц. Но такой способ информирования только добавил визуального шума и испортил облик Челябинска.

— Начали демонтаж наболевших желтых щитов. В планах до 1 августа убрать около 150 штук, примерно 3/4 от общего числа, — рассказал заммэра по городской среде Александр Егоров в своем в телеграм—канале.

Напомним, против щитов выступал челябинский урбанист Лев Владов. Он отмечал, что «такого визуального засорения кислотой не видел ни в одном другом российском городе, хотя объехал полстраны». И предлагал администрации демонтировать кислотные таблички. Свершилось!

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ИСТОЧНИК KP.RU