Текслер отправил в отставку начальника управления делами губернатора

14 Июль 2020 2020-07-14T15:24:38+03:00

Отставка Алексеева связана с переходом на другую работу. Фото: сайт управления делами губернатора и правительства Челябинской области

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Глава Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку управляющего делами губернатора и правительства региона Евгения Алексеева. Его уход с должности связан с переходом на другую работу. Эту информацию КП-Челябинск подтвердил пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь.

Однако место не останется вакантным. На должность управляющего делами губернатора и правительства назначен Роман Менжинский. Известно, что он закончил Норильский индустриальный институт, а также работал в организациях, подведомственных Минэнерго РФ. К своим обязанностям Менжинский приступит уже 15 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU