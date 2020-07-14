Текслер отправил в отставку начальника управления делами губернатора
Глава Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку управляющего делами губернатора и правительства региона Евгения Алексеева. Его уход с должности связан с переходом на другую работу. Эту информацию КП-Челябинск подтвердил пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь.
Однако место не останется вакантным. На должность управляющего делами губернатора и правительства назначен Роман Менжинский. Известно, что он закончил Норильский индустриальный институт, а также работал в организациях, подведомственных Минэнерго РФ. К своим обязанностям Менжинский приступит уже 15 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU