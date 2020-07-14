2020-07-14T15:24:38+03:00
Общество

Текслер отправил в отставку начальника управления делами губернатора

Уволенному чиновнику уже нашли замену
Рустам ЯХИН
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Отставка Алексеева связана с переходом на другую работу. Фото: сайт управления делами губернатора и правительства Челябинской областиОтставка Алексеева связана с переходом на другую работу. Фото: сайт управления делами губернатора и правительства Челябинской области
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Глава Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку управляющего делами губернатора и правительства региона Евгения Алексеева. Его уход с должности связан с переходом на другую работу. Эту информацию КП-Челябинск подтвердил пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь.

Однако место не останется вакантным. На должность управляющего делами губернатора и правительства назначен Роман Менжинский. Известно, что он закончил Норильский индустриальный институт, а также работал в организациях, подведомственных Минэнерго РФ. К своим обязанностям Менжинский приступит уже 15 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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