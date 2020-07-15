2020-07-15T06:15:04+03:00
Общество

В Челябинске на месте желтого барака появится мини-сквер

Горожанам не нравятся ступени в проекте общественного пространства
Ангелина ЗАКИРОВА
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Вот как сейчас выглядит место будущего сквераВот как сейчас выглядит место будущего сквераФото: Ангелина ЗАКИРОВА
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На Воровского, 28 планируют снести барак, обклеенный желтым фасадам, а на его месте сделать мини-сквер. Об этом рассказа вице-мэр Челябинска по развитию городской среды Александр Егоров.

Пользователи соцсетей спрашивают, почему в проекте нового пространства есть ступени, и можно ли обойтись без них.

Проект пешеходного перехода на пересечении ул. Воровского и ул. Курчатова. Фото: twitter.com/monteKlever

Проект пешеходного перехода на пересечении ул. Воровского и ул. Курчатова. Фото: twitter.com/monteKlever

— Там находятся камеры коллекторов, которые переделывать довольно дорого. Сбоку от ступеней предусмотрены пандусы, — объяснил Александр Егоров.

Фото: twitter.com/monteKlever

Фото: twitter.com/monteKlever

Сейчас проект находится в разработке. Его реализация запланирована на 2021 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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