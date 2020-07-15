В Челябинске на месте желтого барака появится мини-сквер
На Воровского, 28 планируют снести барак, обклеенный желтым фасадам, а на его месте сделать мини-сквер. Об этом рассказа вице-мэр Челябинска по развитию городской среды Александр Егоров.
Пользователи соцсетей спрашивают, почему в проекте нового пространства есть ступени, и можно ли обойтись без них.
Проект пешеходного перехода на пересечении ул. Воровского и ул. Курчатова. Фото: twitter.com/monteKlever
— Там находятся камеры коллекторов, которые переделывать довольно дорого. Сбоку от ступеней предусмотрены пандусы, — объяснил Александр Егоров.
Фото: twitter.com/monteKlever
Сейчас проект находится в разработке. Его реализация запланирована на 2021 год.
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ИСТОЧНИК KP.RU