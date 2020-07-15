Копейчане опоздали на работу: маршрутки нового перевозчика не вышли в рейс
Маршрутки в Копейске не вышли с утра на рейс, из-за чего горожане опоздали на работу.
Что происходит на автовокзале:
Маршрутки в Копейске не вышли в рейс.
Волнения начались еще вчера – именно в этот день истек договор администрации с маршрутными перевозчиками. Об этом сообщили в миндортрансе.
— Мы направили рекомендательное письмо в администрацию Копейска, в котором предлагали продлить договоры до 1 января 2021 года. В следующем году будет образована единая транспортная агломерация, которая перейдет под наше управление, - прокомментировали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU