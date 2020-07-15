2020-07-15T08:11:59+03:00
Общество

Копейчане опоздали на работу: маршрутки нового перевозчика не вышли в рейс

Все машины остались на автовокзале [трансляция]
Ирина ФАДЮШИНААнгелина ЗАКИРОВА
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Фото: https://vk.com/insittvФото: https://vk.com/insittv
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Маршрутки в Копейске не вышли с утра на рейс, из-за чего горожане опоздали на работу.

Что происходит на автовокзале:

Маршрутки в Копейске не вышли в рейс.

Волнения начались еще вчера – именно в этот день истек договор администрации с маршрутными перевозчиками. Об этом сообщили в миндортрансе.

— Мы направили рекомендательное письмо в администрацию Копейска, в котором предлагали продлить договоры до 1 января 2021 года. В следующем году будет образована единая транспортная агломерация, которая перейдет под наше управление, - прокомментировали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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