В Челябинской области похоронщиков оштрафовали на полмиллиона за взятку полицейскому

15 Июль 2020 2020-07-15T08:46:25+03:00

В бюро хотели купить информацию об умершей пенсионерке

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В январе 2020 года в Усть-Катаве директор похоронного агентства «Ангел» дал взятку полицейскому, чтобы получить информацию об умершей пенсионерке.

За мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ) директора оштрафовали на 30 тыс. рублей.

— В отношении юридического лица прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ), — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Мировой суд присудил юрлицу штраф в 500 тыс рублей.

Постановление пока что не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU