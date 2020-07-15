2020-07-15T08:46:25+03:00
Общество

В Челябинской области похоронщиков оштрафовали на полмиллиона за взятку полицейскому

В бюро хотели купить информацию об умершей пенсионерке
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Директора похоронного агенства оштрафовали на 30 тыс. рублейДиректора похоронного агенства оштрафовали на 30 тыс. рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В январе 2020 года в Усть-Катаве директор похоронного агентства «Ангел» дал взятку полицейскому, чтобы получить информацию об умершей пенсионерке.

За мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ) директора оштрафовали на 30 тыс. рублей.

— В отношении юридического лица прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ), — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Мировой суд присудил юрлицу штраф в 500 тыс рублей.

Постановление пока что не вступило в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Русское безумие»: Юрий Дудь заинтересовался кыштымским Алешенькой
Власти Копейска составили новый график подачи воды
Алексей Текслер и бизнес-омбудсмен обсудили меры поддержки бизнеса
Засуха вносит коррективы, но южноуральские аграрии продолжают сезонные работы
В жару в Челябинске задымился автобус с пассажирами
На ремонт фонтана на Кировке потратят около 3 млн рублей
Землю — крестьянам: депутат Государственной Думы Андрей Барышев вступился за фермеров Туктубаево
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 15 июля 2020 года: 6 тысяч пациентов вылечились
В Челябинской области похоронщиков оштрафовали на полмиллиона за взятку полицейскому
Компания КАПИТАЛ LIFE и Райффайзенбанк в числе первых в России запустили сервис оплаты страховых взносов через Систему быстрых платежей (СПБ)
В центре Челябинска сгорело такси
Копейчане опоздали на работу: маршрутки нового перевозчика не вышли в рейс
«Теперь хоть присесть можно»: после поручения мэра в Челябинске помыли остановку
В Челябинске на месте желтого барака появится мини-сквер
Бесконечная, как в Питтсбурге и в Москве: в Челябинске разрабатывают проект новой набережной Миасса
В Челябинске изменится маршрут общественного транспорта из-за открытия моста возле ЧМК