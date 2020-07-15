Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 15 июля 2020 года: 6 тысяч пациентов вылечились
Минздрав огласил свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 15 июля зарегистрировали 135 новых случаев. Всего в регионе COVID-19 заразились 9646 человек.
За сутки выписали и отправили домой 97 южноуральцев. Коронавирусом уже переболели 6088 пациентов.
За прошедший день скончались трое заболевших. У всех были тяжелые хронические заболевания:
— пациент, 78 лет: атеросклеротическая болезнь сердца;
— пациент, 64 года: злокачественное новообразование;
— пациентка, 90 лет: недостаточность аортального клапана.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU