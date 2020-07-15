Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 15 июля 2020 года: 6 тысяч пациентов вылечились

15 Июль 2020 2020-07-15T09:20:41+03:00

Свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области

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Минздрав огласил свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 15 июля зарегистрировали 135 новых случаев. Всего в регионе COVID-19 заразились 9646 человек.

За сутки выписали и отправили домой 97 южноуральцев. Коронавирусом уже переболели 6088 пациентов.

За прошедший день скончались трое заболевших. У всех были тяжелые хронические заболевания:

— пациент, 78 лет: атеросклеротическая болезнь сердца;

— пациент, 64 года: злокачественное новообразование;

— пациентка, 90 лет: недостаточность аортального клапана.

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ИСТОЧНИК KP.RU