В жару в Челябинске задымился автобус с пассажирами
Сегодня, 15 июля, в Челябинске задымился автобус с пассажирами. Свидетели сняли это на видео и выложили в соцсети.
Автобусам тоже бывает жарко.
На кадрах видно, как из задней части транспорта валят огромные клубы дыма, и слышно орущую сигнализацию. Рядом собрались люди, скорей всего, это пассажиры вышли посмотреть, что происходит.
В Управлении транспорта Челябинска сказали, что причиной задымления могли стать неполадки с датчиком пожаротушения.
— Сработала система автоматического пожаротушения, огня не было. В причинах будут разбираться специалисты, — прокомментировали в управлении.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU