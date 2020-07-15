В жару в Челябинске задымился автобус с пассажирами

15 Июль 2020 2020-07-15T11:29:09+03:00

Пассажиры вышли посмотреть, что случилось с автобусом. Фото: vk.com/cheltr74

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 15 июля, в Челябинске задымился автобус с пассажирами. Свидетели сняли это на видео и выложили в соцсети.

Автобусам тоже бывает жарко.

На кадрах видно, как из задней части транспорта валят огромные клубы дыма, и слышно орущую сигнализацию. Рядом собрались люди, скорей всего, это пассажиры вышли посмотреть, что происходит.

В Управлении транспорта Челябинска сказали, что причиной задымления могли стать неполадки с датчиком пожаротушения.

— Сработала система автоматического пожаротушения, огня не было. В причинах будут разбираться специалисты, — прокомментировали в управлении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU