2020-07-15T11:29:09+03:00
Общество

В жару в Челябинске задымился автобус с пассажирами

Очевидцы сняли инцидент на видео
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пассажиры вышли посмотреть, что случилось с автобусом. Фото: vk.com/cheltr74Пассажиры вышли посмотреть, что случилось с автобусом. Фото: vk.com/cheltr74
Изменить размер текста:

Сегодня, 15 июля, в Челябинске задымился автобус с пассажирами. Свидетели сняли это на видео и выложили в соцсети.

Автобусам тоже бывает жарко.

На кадрах видно, как из задней части транспорта валят огромные клубы дыма, и слышно орущую сигнализацию. Рядом собрались люди, скорей всего, это пассажиры вышли посмотреть, что происходит.

В Управлении транспорта Челябинска сказали, что причиной задымления могли стать неполадки с датчиком пожаротушения.

— Сработала система автоматического пожаротушения, огня не было. В причинах будут разбираться специалисты, — прокомментировали в управлении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Русское безумие»: Юрий Дудь заинтересовался кыштымским Алешенькой
Власти Копейска составили новый график подачи воды
Алексей Текслер и бизнес-омбудсмен обсудили меры поддержки бизнеса
Засуха вносит коррективы, но южноуральские аграрии продолжают сезонные работы
В жару в Челябинске задымился автобус с пассажирами
На ремонт фонтана на Кировке потратят около 3 млн рублей
Землю — крестьянам: депутат Государственной Думы Андрей Барышев вступился за фермеров Туктубаево
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 15 июля 2020 года: 6 тысяч пациентов вылечились
В Челябинской области похоронщиков оштрафовали на полмиллиона за взятку полицейскому
Компания КАПИТАЛ LIFE и Райффайзенбанк в числе первых в России запустили сервис оплаты страховых взносов через Систему быстрых платежей (СПБ)
В центре Челябинска сгорело такси
Копейчане опоздали на работу: маршрутки нового перевозчика не вышли в рейс
«Теперь хоть присесть можно»: после поручения мэра в Челябинске помыли остановку
В Челябинске на месте желтого барака появится мини-сквер
Бесконечная, как в Питтсбурге и в Москве: в Челябинске разрабатывают проект новой набережной Миасса
В Челябинске изменится маршрут общественного транспорта из-за открытия моста возле ЧМК