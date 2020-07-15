«Русское безумие»: Юрий Дудь заинтересовался кыштымским Алешенькой

15 Июль 2020 2020-07-15T11:25:42+03:00

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Герой нового выпуска программы «ВДудь» журналист и документалист Андрей Лошак рассказал, как снимал фильм про так называемого Кыштымского карлика или Алешеньку. Репортаж вышел на телеканале НТВ. Юрий Дудь отметил, что это одно из важнейших исследований в русской журналистике про русское безумие.

— Я бы не сказал, что это русское безумие. Скорее, русская метафизика. Мне показалось, что это совершенно прекрасная метафора нашей жизни, — отметил Андрей Лошак.

По словам журналиста рассказал, в отличие от сюжетов про различные «звездотроны», лично для него это была совершенно другая, более глубокая история.

— Алешенька — это галлюцинация? — спросил Юрий Дудь.

Андрей Лошак рассказал, что организация уфологов обследовала «плащаницу» — тряпочку, в которой нашли Алешеньку. И там якобы обнаружили останки человеческого ДНК.

— Возможно, это был выкидыш. В этих местах случилась крупнейшая по масштабы ядерная катастрофа (авария на химкомбинате «Маяк», 1957 года, — Прим. ред.). Там с экологией не очень хорошо. Наверное, мутации такие возможны. С другой стороны есть «контактеры». Не понятно, зачем им врать, мы им даже не платили.

Юрий Дудь отметил, что подобные «контактеры» зачастую «жестко бухают».

— По-моему все, кроме матери Мари — бабушки-старушки, у которой был диагноз шизофрения. Она обнаружила Алешеньку, принесла и няньчилась с ним. Все кто видели его — ее родственники, их мужья, любовники и собутыльники, — признался Андрей Лошак.

По словам журналиста, кыштымцы на него очень обиделись, дескать приехал москвич и назвал всех алкоголиками.

Юрий Дудь также спросил у своего гостя совет, куда поехать «в эпоху внутреннего туризма». Он назвал Южный Урал, Архангельскую область и Санкт-Петербург. Он похвалил природу Челябинской области, правда пошутил про красивые водоемы, возле которых стоят таблички «радиация».

Разговор про Кыштымского карлика смотреть с 37:24.

Лошак рассказал Дудю про Кыштымского карлика.Регистрируемся на сайте, изучаем все детали и путешествуем с Hyundai https://bit.ly/3fp1lMf Андрей Лошак журналист, документалист https://www.facebook.com/andrey.loshak Кыштымский карлик https://www.youtube.com/watch?v=9p6PYYgqE1A& Россия. Полное затмение https://www.youtube.com/watch?v=zgIARMdwz-A&list=PL5A3EE4F30A50CAAB Дудь https://vdudvdud.ru/

СПРАВКА ИЗ ВИКИПЕДИИ

Кыштымский карлик, или Алешенька, — антропоморфный артефакт, представляющий собой неидентифицированные мумифицированные останки биологического происхождения, найденные в 1996 году у южной окраины Кыштыма в поселке Каолиновый. Впоследствии останки были утрачены.

Доказательства его жизнеспособности на протяжении продолжительного времени, его анатомические и физиологические характеристики, поведение, биологические реакции на внешние раздражители установить с полной достоверностью не представляется возможным, так как все они основываются исключительно на показаниях очевидцев, видевших его «в период жизни».

Артефакт биологического происхождения в виде плохо сохранившегося, из-за неквалифицированной попытки мумификации, необычного трупа действительно существовал, что подтверждается фото и видеоматериалами. В то же время факт его находки оброс различными сверхъестественными и мистическими подробностями и домыслами. По мнению скептиков, сведения о его существовании носят характер городской легенды.

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ИСТОЧНИК KP.RU