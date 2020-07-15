Пьяный житель Челябинской области сломал 30 надгробий

15 Июль 2020 2020-07-15T11:59:51+03:00

Копейчанин начала хаотично ломать памятники. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

На мужчину завели уголовное дело за надругательство над местами захоронения

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Полицейские Копейска задержали дебошира, который по пьяне разрушил около 30 надгробий на кладбище поселка Старокамышинский.

В алкогольном угаре 28-летнего мужчину хаотично ломал памятники. Погром заметил смотритель кладбища и позвонил в отдел МВД.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Против южноуральца возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» (ч. 1 ст. 244 УК РФ).

— Максимальная санкция данной части статьи — арест на срок до трех месяцев. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU