Пьяный житель Челябинской области сломал 30 надгробий
Полицейские Копейска задержали дебошира, который по пьяне разрушил около 30 надгробий на кладбище поселка Старокамышинский.
В алкогольном угаре 28-летнего мужчину хаотично ломал памятники. Погром заметил смотритель кладбища и позвонил в отдел МВД.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
Против южноуральца возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» (ч. 1 ст. 244 УК РФ).
— Максимальная санкция данной части статьи — арест на срок до трех месяцев. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области
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ИСТОЧНИК KP.RU