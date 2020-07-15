2020-07-15T13:30:27+03:00
Общество

В Челябинской области похолодает до +27 и пойдут дожди: когда закончится пекло

Синоптики обещают кардинальное изменение температуры
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Еще чуть-чуть, и мы будем скучать по жаре.Еще чуть-чуть, и мы будем скучать по жаре.Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
Изменить размер текста:

Еще в минувшие выходные уставшие от жары горожане скупили все вентиляторы. Город мучается от жары. Но прогнозы синоптиков, наконец, радуют: скоро в городе в городе будет всего +27.

По данным Челябинского гидрометцентра, до воскресенья, 19 июля, в городе будет жарко: ночью около +20, а днем до +37 градусов. В субботу и в воскресенье, правда, может накрапывать дождик. Но кардинально погода изменится лишь в понедельник, 20 июля.

В первый рабочий день столбик термометра опустится до +31 градуса, а уже во вторник — до +27 градусов. При этом в городе также ожидают осадки. Ветер по-прежнему будет слабый, возможен смог.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинский «Трактор» подписал контракт с победителем Олимпийских игр
В Челябинской области депутата, который застрелил жену на глазах у двоих детей, хотят посадить на 12 лет
ВТБ: спрос на кредитные каникулы на Урале ниже среднего по стране
В Челябинской области похолодает до +27 и пойдут дожди: когда закончится пекло
Первым делом самолеты: Райффайзенбанк подключил авиакомпанию S7 Airlines к Системе быстрых платежей (СБП)
Пьяный житель Челябинской области сломал 30 надгробий
«Русское безумие»: Юрий Дудь заинтересовался кыштымским Алешенькой
Власти Копейска составили новый график подачи воды
Алексей Текслер и бизнес-омбудсмен обсудили меры поддержки бизнеса
Засуха вносит коррективы, но южноуральские аграрии продолжают сезонные работы
В жару в Челябинске задымился автобус с пассажирами
На ремонт фонтана на Кировке потратят около 3 млн рублей
Землю — крестьянам: депутат Государственной Думы Андрей Барышев вступился за фермеров Туктубаево
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 15 июля 2020 года: 6 тысяч пациентов вылечились
В Челябинской области похоронщиков оштрафовали на полмиллиона за взятку полицейскому
Компания КАПИТАЛ LIFE и Райффайзенбанк в числе первых в России запустили сервис оплаты страховых взносов через Систему быстрых платежей (СПБ)
В центре Челябинска сгорело такси
Копейчане опоздали на работу: маршрутки нового перевозчика не вышли в рейс
«Теперь хоть присесть можно»: после поручения мэра в Челябинске помыли остановку
В Челябинске на месте желтого барака появится мини-сквер
Бесконечная, как в Питтсбурге и в Москве: в Челябинске разрабатывают проект новой набережной Миасса
В Челябинске изменится маршрут общественного транспорта из-за открытия моста возле ЧМК