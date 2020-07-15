В Челябинской области похолодает до +27 и пойдут дожди: когда закончится пекло
Еще в минувшие выходные уставшие от жары горожане скупили все вентиляторы. Город мучается от жары. Но прогнозы синоптиков, наконец, радуют: скоро в городе в городе будет всего +27.
По данным Челябинского гидрометцентра, до воскресенья, 19 июля, в городе будет жарко: ночью около +20, а днем до +37 градусов. В субботу и в воскресенье, правда, может накрапывать дождик. Но кардинально погода изменится лишь в понедельник, 20 июля.
В первый рабочий день столбик термометра опустится до +31 градуса, а уже во вторник — до +27 градусов. При этом в городе также ожидают осадки. Ветер по-прежнему будет слабый, возможен смог.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU