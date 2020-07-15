2020-07-15T14:45:17+03:00
Происшествия

В Челябинской области депутата, который застрелил жену на глазах у двоих детей, хотят посадить на 12 лет

Самому младшему ребенку было 3 года
Владимир КАЦ
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Сегодня состоялись прения по делу ЗакироваСегодня состоялись прения по делу ЗакироваФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 15 июля, в Челябинском областном суде состоялись прения по делу 49-летнего южноруальца Азамата Зарипов, которому предъявлены обвинения по статье «Убийство с особой жесткостью» (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Трагедия случилась в Карталах в августе прошлого года. Пьяный Зарипов поссорился с женой и застрелил ее из охотничьего ружья на глаза у двух детей (одному было 3 года, второму 12 лет). Женщина скончалась на месте.

Известно, что обвиняемый занимает должность главврача ГБУЗ «Областной больницы», а также является депутатом Собрания депутатов Локомотивного городского округа.

Всего у главврача четверо несовершеннолетних детей.

— Прокурор просил признать обвиняемого виновным и назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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