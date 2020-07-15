С сыром, имбирем и тестом: какое мороженое предлагают челябинцам в жару

15 Июль 2020 2020-07-15T16:12:41+03:00

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Мороженое — любимое летнее лакомство большинства взрослых и детей, особенно актуально в 35-градусную жару, которая держится в Челябинске вторую неделю. Магазины предлагают «сладкий холод» на любой вкус и цвет. Редакция КП-Челябинск провела дегустацию необычного мороженого, купленного в различных магазинах города.

Какова на вкус Мэрлин Монро: дегустируем необычное мороженое.

Мы не смогли пройти мимо популярного мороженого в виде голов поп-идолов прошлого века. Наш выбор пал на Мэрилин Монро со вкусом клубничной жвачки. Пока мы подготовились, она немного прилипла щекой в упаковке и, честно признаться, разрезать ее на части сначала не поднималась рука. Наши журналисты отметили, что по вкусу она похожа на жвачки конца 90-х.

Самым экзотическим было японское лакомство «Моджи» — шарики мороженого, обернутые тонким слоем теста из рисовой муки. Название «Кот казанский» было интригующим. Чак-чака, с которым ассоциируется Казань, мы не нашли. Вкус — лимонный.

Необычного мороженого оказалось многоФото: Ирина ФАДЮШИНА

Названием привлекло мороженное «Хохол» цвета украинского флага — синего и желтого. Еще одно лакомство с национальным колоритом в названии «Беларускi пламбир», оказалось сделано в Смоленске, и вполне обычным на вкус — никакой картошки.

Кто сказал, что мороженое должно быть сладким? Вкус сыра и соленой карамели приятно удивил наших журналистов. Томатное мороженое, популярное в советские времена, оказалось уже не то: раньше было краснее и вкуснее, отметило старшее поколение редакции.

Фруктовый лед, обещающий вкус березового сока, как отметили наши журналисты, рядом не стоял с березами. А в сорбенте с имбирем и лимоном мы не ощутили имбиря, внезапно подорожавшего в пандемию коронавируса, зато лимонной кислоты положили от души.

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Чем порадовала самое обсуждаемое мороженое «Радуга» и другие лакомства — в нашем видео.

Какова на вкус Мэрлин Монро: дегустируем необычное мороженое.

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ИСТОЧНИК KP.RU