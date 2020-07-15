2020-07-15T16:04:36+03:00
Общество

«Я знал, что однажды и мне повезет»: житель Челябинской области выиграл полмиллиона рублей в лотерею

Обладатель счастливого билета с детства участвовал в розыгрышах призов
Рустам ЯХИН
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Свой выигрыш мужчина предпочел забрать деньгами. Фото: пресс-служба «Русского лото»Свой выигрыш мужчина предпочел забрать деньгами. Фото: пресс-служба «Русского лото»Фото: Рустам ЯХИН
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Житель Челябинской области Вадим Юмасултанов стал любимчиком фортуны. Мужчина выиграл в лотерею дом, чья стоимость равна 600 тыс. рублей. Об этом рассказали в пресс-службе сети «Столото». Однако свой приз Вадим решил взять деньгами. Он планирует вложить полученные средства в покупку квартиры.

Мужчина рассказал, что с детства вместе с родными играет в лотерею. Даже повзрослев, он не остановился и продолжил традицию, которая установилась в семье. И вскоре удача наконец-то улыбнулась. Счастливый билет мужчина приобрел в одном из киосков. Позже Вадим рассказал, что был уверен, что эта покупка принесет ему выгоду.

— Я знал, что однажды и мне повезет. Этот момент настал. Я был счастлив, — заявил обладатель счастливого билета.

Останавливаться на это он не планирует и будет покупать лотерейные билеты снова.

Вадим Юмасултанов работает специалистом в отделе экономической безопасности. В свободное время мужчина предпочитает отдыхать за городом и общаться с друзьями. А для поддержания физической формы он занимается боксом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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