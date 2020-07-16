«Кричал, но спасти его не успели»: под Челябинском утонул заплывший за буйки мужчина

16 Июль 2020 2020-07-16T08:55:44+03:00

Его пытались спасти, но утопающий был слишком далеко

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На озере Касарги в Сосновском районе на глазах у сотен отдыхающих утонул 28-летний мужчина. Это случилось еще во вторник, 14 июля, сообщает пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области.

— Очевидцы услышали крики о помощи далеко за буйками, бросились на помощь, но доплыть до пострадавшего не успели. Мужчина скрылся под водой, и найти его уже не представлялось возможным, — рассказали спасатели.

Чтобы найти погибшего, спасатели обследовали два километра акватории озера при помощи «кошек». На месте также работали водолазы, которые совершили шесть погружений. В итоге тело удалось обнаружить только на следующий день. Его нашли в 130-ти метрах от берега на глубине 3,5 метров.

В тот же день сотрудники МЧС спасли от гибели подростка, который загорал на надувном матрасе посреди акватории озера Касарги. Ребенка усадили в лодку и доставили на берег.

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ИСТОЧНИК KP.RU