Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 16 июля 2020 года: одной из погибших было 48 лет

16 Июль 2020 2020-07-16T09:20:52+03:00

Свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области

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Минздрав огласил свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 16 июля зарегистрировали 140 новых случаев. Всего в регионе COVID-19 заразились 9786 человек.

За сутки выписали и отправили домой 135 южноуральцев. Коронавирусом уже переболели 6223 пациента.

За прошедший день скончались четверо заболевших. У трех из них COVID-19 был сопутсвующим:

— пациентка, 48 лет: острый лейкоз;

— пациент, 58 лет: злокачественное новообразование;

-пациент, 74 года: острый инфаркт миокарда.

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ИСТОЧНИК KP.RU