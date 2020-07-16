Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 16 июля 2020 года: одной из погибших было 48 лет
Минздрав огласил свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 16 июля зарегистрировали 140 новых случаев. Всего в регионе COVID-19 заразились 9786 человек.
За сутки выписали и отправили домой 135 южноуральцев. Коронавирусом уже переболели 6223 пациента.
За прошедший день скончались четверо заболевших. У трех из них COVID-19 был сопутсвующим:
— пациентка, 48 лет: острый лейкоз;
— пациент, 58 лет: злокачественное новообразование;
-пациент, 74 года: острый инфаркт миокарда.
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ИСТОЧНИК KP.RU