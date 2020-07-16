2020-07-16T09:36:35+03:00
Общество

КСП Челябинской области подала в суд на главу Миасса

Его хотят привлечь за административное нарушение
Ангелина ЗАКИРОВА
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КСП составила протокол и направила его в суд. Фото: vk.com/id503849087КСП составила протокол и направила его в суд. Фото: vk.com/id503849087
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Контрольно-счетная плата Челябинской области хочет привлечь главу Миасса Григория Тонких к ответственности за административное правонарушение. Об этом сообщает КСП в своем телеграм-канале.

Дело в том, что еще в 2018 году во время комплексной ревизии Миасского городского округа были выявлены нарушения, а мэру вручили представление об их устранении. Однако Григорий Тонких так и не смог навести порядок.

— Сроки исполнения Представления об устранении нарушений неоднократно переносились. До настоящего времени отдельные нарушения не устранены (без уважительных причин). По данному факту КСП составлен и направлен в суд протокол об административном правонарушении в отношении Главы города., — сообщает пресс-служба КСП области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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