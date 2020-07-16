2020-07-16T11:19:26+03:00
Общество

Бывший игрок магнитогорского «Металлурга» утонул во время рыбалки в Челябинской области

Тело Александра Тараканова спасатели обнаружили в реке Урал
Алексей МИКУШИН
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Александр Тараканов играл за "Металлург" в 70-80-годы. Фото ХК "Металлург".Александр Тараканов играл за "Металлург" в 70-80-годы. Фото ХК "Металлург".
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Погибший – ветеран магнитогорского «Металлурга», 62-летний Александр Тараканов. Он выступал за клуб в 70-80-е годы. Вместе с командой он сумел пробиться в класс «А» чемпионата СССР.

Мужчина отправился на рыбалку на реку Урал в районе села Воздвиженка Агаповского района. Спасатели, прибывшие по звонку нашли место, где рыбачил мужчина, а позже достали его тело из реки недалеко от берега. Об этом сообщили в магнитогорском поисково-спасательном отряде.

Скорее всего, мужчина осматривал снасти в воде, мог поскользнуться или потерять сознание от солнечного удара и оказаться в воде. Сил и возможностей выбраться самостоятельно у него не было.

- Прощание с Александром Таракановым состоится в пятницу, 17 июля 2020 года, с 12.00 до 13.00 в левобережном Зале прощаний №3 (ул. Чкалова, 44), - сообщает пресс-служба «Магнитки».

Напомним, с начала купального сезона в Челябинской области на воде погибло уже 23 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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