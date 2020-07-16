Во время аномальной жары свердловчанин попался на краже курток в Челябинске

16 Июль 2020 2020-07-16T12:22:28+03:00

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Инцидент произошел накануне в одном из спортивных магазинов Челябинска. Рецидивист из Свердловской области вынес из торгового зала три куртки. Магазин мог потерять 25 тысяч рублей, но охранник вовремя вызвал Росгвардию.

— В первом часу дня патруль Росгвардии получил сообщение из отдела полиции «Курчатовский». Охранник одного из магазинов задержал на кассе мужчину, не оплатившего товар. Гражданин попытался вынести из магазина три спортивные куртки на общее сумму почти 25 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый житель Свердловской области, 1985 года рождения. Куртки, естественно, у него отобрали. А самого гражданина передали полиции. За эту кражу ему придется отвечать по закону.

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ИСТОЧНИК KP.RU