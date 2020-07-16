В Челябинской области вынесли приговор пенсионеру, избивавшему подростка-инвалида

16 Июль 2020 2020-07-16T12:27:44+03:00

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В Челябинской области вынесли приговор пенсионеру, который избивал 14-летнюю девочку-инвалида. По данным следствия, 75-летний мужчина с декабря 2019 по февраль 2020 года проживал в Троицке вместе с девочкой и ее бабушкой. Он неоднократно избивал подростка, а также угрожал ей убийством.

— Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора, — сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Владимир Шишков. — 75-летнего местного жителя признали виновным по п.«г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего» и ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».

Отправлять пенсионера за решетку суд не стал. В результате мужчине назначили наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы условно.

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ИСТОЧНИК KP.RU