Владелец муниципального детского клуба Челябинской области подозревается во взяточничестве

Решается вопрос об избрании меры пресечения Фото: Анастасия ОСИПОВА

Владелец детского клуба «Центр юных техников», находящегося в Златоусте, подозревается во взяточничестве. Как сообщает следствие, мужчина в 2018-2019 годах получил взятку в размере более 220 тыс. рублей от местной жительницы. Взамен он предоставил женщине помещения детского клуба, не составляя каких-либо договоров аренды. «Центр юных техников» является муниципальным учреждением.

— Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела, — сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Владимир Шишков. — Мужчина подозревается по п.«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

Теперь следственные органы будут устанавливать обстоятельства преступления и расследовать уголовное дело. Что касается подозреваемого, то сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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