Два малыша выжили после падения с четвертого этажа в Челябинске
За минувшие сутки в Челябинске сразу два малыша выпали из окна. Это дети из разных семей, однако их роднит то, что оба вылетели с высоты четвертого этажа и остались живы.
— Одному ребенку два года. Второму — год. В обоих случаях скорая помощь приехала к месту ЧП в течение пяти минут. Сейчас оба ребенка находятся в Челябинской областной детской больнице, — рассказали в пресс-службе мэрии.
Инфографика: минздрав Челябинской области.
По данным областного минздрава, ЧОДКБ каждый день принимает до 25 ребятишек с высотными или с черепно-мозговыми травмами. Часть их них как раз те, кто падает из окна.
Выходить таких ребят непросто. Зато родителям проще подобные инциденты предотвратить. В минздраве лишний раз просят не оставлять детей без присмотра и не открывать настежь окна, если в доме ребенок.
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ИСТОЧНИК KP.RU