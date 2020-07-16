2020-07-16T16:47:41+03:00
Общество

Челябинская область примет участие в конкурсе по развитию экотуризма

Всего регион представит от себя 3 проекта
Рустам ЯХИН
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В случае победы регион получит дополнительную поддержку на развитие туризма. Фото: vk.com / Краевед РоссииВ случае победы регион получит дополнительную поддержку на развитие туризма. Фото: vk.com / Краевед России
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Челябинская область решила принять участие в конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России. В случае победы Южный Урал сможет получить дополнительную помощь на развитие проектов в сфере туризма. От себя регион уже направил 3 команды:

— Сборная горнозаводской зоны и минэкономразвития Челябинской области. Ее участники подготовили проект туркластера под названием «Горный Урал», в который войдут национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль», Аршинский заказник и Айская долина;

— Команда из Кыштыма планирует сделать туркластер в окрестностях ООПТ «Сугомакская пещера» и озера Сугомак;

— Миасская команда создала проект, посвященный озеру Тургояк.

Отметим, что итоги конкурса будут подведены 28 июля. Жюри объявят ТОП-30 проектов, которые получат свое развитие в акселерационной программе. Но это еще не все. Также будет объявлен еще один победитель розыгрыша. Его выберут по результатам народного голосования на сайте проекта, в котором также могут принять участие жители Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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