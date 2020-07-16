В Челябинской области задержали мужчину, который выращивал коноплю у себя в огороде

16 Июль 2020 2020-07-16T17:12:56+03:00

Всего было изъято 30 кустов с коноплей. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

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Курьезный случай произошел в Коркинском районе Челябинской области. Полицейские решили проверить частный дом ранее судимого жителя поселка Роза и обнаружили у него кусты с коноплей, которые он выращивал в теплицах своего огорода. Но на этом все не закончилось. В ходе проверки эти же наркотические растения были обнаружены и в частном доме мужчины. В итоге, всего было изъято 30 кустов с коноплей.

— По данному факту отделом дознания ОМВД России Коркинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры), — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU