Погода в Челябинске на 17 июля 2020года: Миклухо-Маклай предался бы ностальгии
17 июля в России отмечают профессиональный праздник ученых-этнографов. К этому дню его привязали отнюдь не случайно: 17 июля 1846 года родился великий русский этнограф и путешественник Николай Миклухо-Маклай. На Южном Урале он, увы, не был. Зато путешествовал по Новой Гвинее, изучал жизнь попуасов. А там, наверное, пекло так же сильно, как нынче у нас. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 17 июля 2020 года.
По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на пятницу, 17 июля, в городе +19…+21 градус. Днем же воздух прогреется до +37 градусов. По оценкам синоптиков, такая аномальная погода примерно на семь градусов выше климатической нормы.
Осадков в городе не ожидают. Ветер слабый. До 19.00 пятницы в Челябинске объявлен режим «черного неба». А в таких городах, как Магнитогорск, Коркино, Златоуст, Сатка НМУ первой степени продержатся до полудня воскресенья.
И лишь на западе региона ожидаются небольшие дожди и грозы.
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ИСТОЧНИК KP.RU