Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 18 июля 2020 перевалило за 10 тысяч

18 Июль 2020 2020-07-18T09:16:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 18 июля 2020 года составило 10079 случаев (+ 148 новых). Из них продолжают лечение 3441 человек.

— Всего за время пандемии проведено более 350 тыс. исследований. За прошедшие сутки — 3905 тестов.

6389 (+93) пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За прошедшие сутки умерло еще пятеро зараженных. Ковид стал причиной смерти для 61-летней женщины. Остальные погибли от других серьезных заболеваний. У 77-летнего пациента был сахарный диабет с множественными осложнениями и гипертоническая болезнь. У 75-летнего пациента — стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, сосудов головного мозга, почечных артерий. У 62-летней пациентки — сахарный диабет с поражением почек и вторичная гипертензия. У 52-летнего мужчины — подострый гломерулонефрит и уремический отек легких.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU