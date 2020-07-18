2020-07-18T09:16:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 18 июля 2020 перевалило за 10 тысяч

Минздрав озвучил количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 18 июля 2020
Ирина ФАДЮШИНА
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Пока горожане отдыхают в ресторанах, количество зараженных растетПока горожане отдыхают в ресторанах, количество зараженных растетФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 18 июля 2020 года составило 10079 случаев (+ 148 новых). Из них продолжают лечение 3441 человек.

— Всего за время пандемии проведено более 350 тыс. исследований. За прошедшие сутки — 3905 тестов.

6389 (+93) пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За прошедшие сутки умерло еще пятеро зараженных. Ковид стал причиной смерти для 61-летней женщины. Остальные погибли от других серьезных заболеваний. У 77-летнего пациента был сахарный диабет с множественными осложнениями и гипертоническая болезнь. У 75-летнего пациента — стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, сосудов головного мозга, почечных артерий. У 62-летней пациентки — сахарный диабет с поражением почек и вторичная гипертензия. У 52-летнего мужчины — подострый гломерулонефрит и уремический отек легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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