Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 18 июля 2020 перевалило за 10 тысяч
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 18 июля 2020 года составило 10079 случаев (+ 148 новых). Из них продолжают лечение 3441 человек.
— Всего за время пандемии проведено более 350 тыс. исследований. За прошедшие сутки — 3905 тестов.
6389 (+93) пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.
За прошедшие сутки умерло еще пятеро зараженных. Ковид стал причиной смерти для 61-летней женщины. Остальные погибли от других серьезных заболеваний. У 77-летнего пациента был сахарный диабет с множественными осложнениями и гипертоническая болезнь. У 75-летнего пациента — стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, сосудов головного мозга, почечных артерий. У 62-летней пациентки — сахарный диабет с поражением почек и вторичная гипертензия. У 52-летнего мужчины — подострый гломерулонефрит и уремический отек легких.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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