«Помог» лесорубам и торговцам: в Зауралье посадили экс-следователя по особо важным делам

18 Июль 2020 2020-07-18T09:24:37+03:00

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В Курганской области бывшего старшего следователя по особо важным делам отправили на шесть лет в колонию строгого режима за взятки в особо крупном размере. Также он выплатил 1,7 млн рублей — именно на такую сумму он обогатился незаконным путем.

Как рассказали в пресс-службе регионального СК, в 2017 году их бывший коллега получил 300 тыс. рублей от страхового мошенника. Через год он пообещал предпринимателям, нелегально торговавшим алкоголем, свободу и прекращение уголовного дела за 4 млн рублей. Правда из этой сумму он успел получить только 1,6 млн. Еще за 400 тыс. рублей он обещал «спасти» черных лесорубов. По факту получил только четверть суммы.

— В ходе предварительного расследования в отношении него судом по ходатайству следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU