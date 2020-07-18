2020-07-18T13:10:23+03:00
Происшествия

В тысячи раз мощнее героина: в Челябинской области задержали дилеров смертельно опасного наркотика

В общей сложности изъято более килограмма запрещенного вещества
Ирина ФАДЮШИНА
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2 мг карфентанила достаточно, чтобы усыпить слона. Фото: ГУ МВД по Челябинской области2 мг карфентанила достаточно, чтобы усыпить слона. Фото: ГУ МВД по Челябинской области
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В Челябинской области задержали группу наркодиллеров, в которых нашли крупную партию карфентанила. Это один из самых мощных опиоидов, в 5000 раз мощнее героина и в 10 000 раз мощнее морфина. Считается, что двух миллиграммов карфентанила достаточно для того, чтобы усыпить слона.

Более 150 грамм запрещенного вещества было двоих жителей Миасса 21 и 28 лет. Помимо наркотиков дома у них лежали весы, упаковки и другие атрибуты для расфасовки и дальнейшего сбыта.

Организатора преступной группы нашли в Копейске. 37-летний мужчина приобрел большую партию наркотиков и передал на продажу. Оперативникам удалось выйти и на поставщика опасных веществ. Это 32-летний житель Татарстана. У него хранилось 600 грамм карфентанила и еще 300 — в тайнике.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

— Максимальная санкция данной части статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. Всем участникам группы была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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