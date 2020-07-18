В Челябинске появилась остановка «Библиотека Пушкина»

18 Июль 2020 2020-07-18T16:07:27+03:00

Библиотека Пушкина в Челябинске расположена на ​Коммуны, 69 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассказываем, где ее найти

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Остановку «Галерея Континент» на перекрестке улиц Свободы и Коммуны переименовали в «Библиотека им. А. С. Пушкина». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

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Пока на онлайн-картах остановка носит старое название. Отметим, что через этот перекресток ходит всего одна маршрутка 478 «ДС "Юность" — Копейск».

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ИСТОЧНИК KP.RU