В Челябинске появилась остановка «Библиотека Пушкина»
Остановку «Галерея Континент» на перекрестке улиц Свободы и Коммуны переименовали в «Библиотека им. А. С. Пушкина». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
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Пока на онлайн-картах остановка носит старое название. Отметим, что через этот перекресток ходит всего одна маршрутка 478 «ДС "Юность" — Копейск».
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ИСТОЧНИК KP.RU