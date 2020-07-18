2020-07-18T17:17:03+03:00
Общество

В Челябинской области эвакуировали больше сотни машин, припаркованных у Тургояка

Рассказываем, что нарушили автовладельцы и какой штраф им грозит
Ирина ФАДЮШИНА
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Минэкологии и полиция сегодня провели совместный рейд. Фото: пресс-служба минэкологии Челябинской областиМинэкологии и полиция сегодня провели совместный рейд. Фото: пресс-служба минэкологии Челябинской области
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Туристам, отдыхавшим сегодня на озере Тургояк, придется провести жаркий вечер, вызволяя свои авто со штрафстоянки. Все они были припаркованы в водоохранной зоне, которая составляет 50 метров от озера.

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— За нарушение режима памятника природы предусмотрен штраф. Для граждан — от 3000 до 4000 рублей, для юрлиц — от 300 000 рублей до 500 000 рублей, — рассказали в минэкологии.

Ранее в администрации Миасса предупреждали, что до 19 июля будет ограничен проезд к Тургояку транспорта в районе улицы Туристов и Пугачевской поляны. Автомобили, препятствующие экстренным службам и припаркованные в неустановленных местах, увезут на штрафстоянку.

Также запрещено разжигать костры. Вокруг Тургояка горит лес. ГОЧС Миасса сегодня выступило с резким заявлением:

— Если вдруг ситуация с ликвидацией возгораний выйдет из-под контроля, то придется прибегнуть к эвакуации населения и перекрытию дорог. Ситуация очень серьезная, на борьбу с лесными пожарами брошены масштабные силы и средства. Просим не усугублять ситуацию: не посещать леса, не жечь костры, не бросать мусор!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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