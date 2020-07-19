2020-07-19T13:35:36+03:00
Общество

Жители Челябинской области отпаивают ошалевших от жары птиц

Перегревшись, пернатые не могут подняться в небо
Лидия ПЕСКОВА
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Этому стрижу повезло: его отпоили и выпустили на волю. Фото: Юлия Антонова.Этому стрижу повезло: его отпоили и выпустили на волю. Фото: Юлия Антонова.
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Жители Миасса спасают страдающих от жары птиц. Рассказами о своих добрых делах они делятся в городском паблике «Инцидент Миасс».

— Мы нашли птичку в подъезде. Наверное, у нее тепловой удар. Напоили, облили водой. Надеемся, что она оклемается, — пишет в сообществе жительница Миасса Юлия Антонова.

Странное поведение птиц заметили и другие горожане.

— Стрижи перегреваются, бедолаги. Вороны с открытым клювом сидят. Даже голуби не высовываются. Всем тяжко, — замечает Евгения Тихонова.

— Сыплются они от жары. И я тоже нашел. Летать уже не может, обессилел. Я посадил его в тенек на газоне, — рассказывает другой горожанин.

Орнитологи замечают, что в солнечную погоду особенно тяжело птицам с темной окраской, ведь они поглощает больше излучения. Поэтому они стараются спрятаться в тень, открывают клюв и дышат, чтобы охладиться. Чтобы помочь пернатым пережить зной, специалисты советуют ставить для них, а также для собак и кошек, поилки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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