Жители Челябинской области отпаивают ошалевших от жары птиц
Жители Миасса спасают страдающих от жары птиц. Рассказами о своих добрых делах они делятся в городском паблике «Инцидент Миасс».
— Мы нашли птичку в подъезде. Наверное, у нее тепловой удар. Напоили, облили водой. Надеемся, что она оклемается, — пишет в сообществе жительница Миасса Юлия Антонова.
Странное поведение птиц заметили и другие горожане.
— Стрижи перегреваются, бедолаги. Вороны с открытым клювом сидят. Даже голуби не высовываются. Всем тяжко, — замечает Евгения Тихонова.
— Сыплются они от жары. И я тоже нашел. Летать уже не может, обессилел. Я посадил его в тенек на газоне, — рассказывает другой горожанин.
Орнитологи замечают, что в солнечную погоду особенно тяжело птицам с темной окраской, ведь они поглощает больше излучения. Поэтому они стараются спрятаться в тень, открывают клюв и дышат, чтобы охладиться. Чтобы помочь пернатым пережить зной, специалисты советуют ставить для них, а также для собак и кошек, поилки.
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ИСТОЧНИК KP.RU