Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 19 июля 2020 года: общее число перевалило за 10 тысяч
Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства, на утро 19 июля в регионе зафиксировано 10 225 случаев заболевания COVID-19. Количество заболевших за прошедшие сутки увеличилось на 146 человек.
Из больниц региона выписали 54 человека, а со старта пандемии справились с болезнью уже 6443 пациента. При этом в больничных палатах остаются 3528 человек.
За сутки также умерло 5 человек. У каждого из них COVID-19 был сопутствующим заболеванием, смерть наступила от других причин:
— атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь — женщина, 64 года;
— последствия острого нарушения мозгового кровообращения, хроническая сердечная недостаточность — мужчина, 81 год;
— сахарный диабет с осложнениями, гипертоническая болезнь — женщина, 73 года;
— атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь — мужчина, 92 года;
— злокачественное новообразование, — мужчина, 71 год.
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ИСТОЧНИК KP.RU