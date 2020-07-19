2020-07-19T09:25:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 19 июля 2020 года: общее число перевалило за 10 тысяч

Минздрав озвучил количество зараженных коронавирусом в Челябинской области
Сергей СОТНИКОВ
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Врачи продолжают бороться с пандемиейВрачи продолжают бороться с пандемиейФото: Валентина ВАГАНОВА
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Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства, на утро 19 июля в регионе зафиксировано 10 225 случаев заболевания COVID-19. Количество заболевших за прошедшие сутки увеличилось на 146 человек.

Из больниц региона выписали 54 человека, а со старта пандемии справились с болезнью уже 6443 пациента. При этом в больничных палатах остаются 3528 человек.

За сутки также умерло 5 человек. У каждого из них COVID-19 был сопутствующим заболеванием, смерть наступила от других причин:

— атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь — женщина, 64 года;

— последствия острого нарушения мозгового кровообращения, хроническая сердечная недостаточность — мужчина, 81 год;

— сахарный диабет с осложнениями, гипертоническая болезнь — женщина, 73 года;

— атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь — мужчина, 92 года;

— злокачественное новообразование, — мужчина, 71 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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