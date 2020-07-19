В Челябинске ограничат движение на нескольких улицах
Сегодня в Челябинске продолжатся дорожные работы. В связи с этим, администрация южноуральской столицы сообщила о возможных ограничениях на нескольких улицах города. Речь идет о следующих участках дороги:
— ул. Сулимова (от ул. Курчатова до ул. Доватора) — уборка территории на тротуаре, вывоз мусора;
— ул. Мира (от ул. Сталеваров до ул. Румянцева) — монтаж бортового камня и пандусов;
— ул. Машиностроителей — демонтаж/монтаж бортового камня, устройство асфальтобетонного покрытия, фрезерование;
— ул. Третьего Интернационала — нанесение горизонтальной разметки, устройство асфальтобетонного покрытия (выполнение работ в ночь);
— ул. Артиллерийская — нанесение горизонтальной разметки, монтаж бортового камня.
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ИСТОЧНИК KP.RU